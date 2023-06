In rosso Wall Street, operatori tirano il fiato

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

materiali

utilities

Salesforce

United Health

Merck

Intel

Nike

Boeing

Dow

Rivian Automotive

Tesla Motors

Paypal

Nvidia

PDD Holdings

JD.com

Enphase Energy

Sirius XM Radio

(Teleborsa) -, che ha chiuso in ribasso per la seconda seduta consecutiva, al ritorno da un giorno di festività. La giornata è stata priva di grandi spunti e glidopo l'intensa settimana precedente. In particolare, c'è stata una flessione dello 0,72% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 4.389 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,09%); in lieve ribasso l'(-0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,29%),(-1,26%) e(-1,17%).del Dow Jones,(+2,46%),(+2,42%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,57%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,46%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,33%.Al top tra i, si posizionano(+5,51%),(+5,34%),(+3,70%) e(+2,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,95%.Crolla, con una flessione del 6,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,40%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,82%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -216,9 Mld $; preced. -206,8 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 260K unità; preced. 262K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,25 Mln unità; preced. 4,28 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,92 Mln barili)15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,4 punti).