Piaggio presenta una Vespa con livrea speciale in collaborazione con Disney

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha reso omaggio ai 100 anni didando vita ad unatra due brand unici nel loro genere, con unaPer questa collaborazione, la Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc: i colori del più famoso topo al mondo nato dal genio di Disney. Ispirate a Mickey Mouse sono anche le ruote gialle che ricordano le sue scarpe e gli specchietti neri che rammentano le inconfondibili orecchie tonde. È inoltre presente un pattern che graficizza la silhouette del character su entrambi i lati dello scooter e sulla parte frontale."I sogni ci permettono di guardare al futuro con ottimismo, anche in momenti difficili come quello attuale - ha commentato, Chief Executive of global strategy, product, marketing and innovation del Gruppo Piaggio - Un'icona senza età come Vespa non poteva non celebrare, in occasione del centenario di Disney, una altrettanto intramontabile icona come Mickey Mouse, con un. Oggi, come allora. Questa collaborazione tra Vespa e Disney rappresenta la celebrazione di due realtà storiche che hanno un sogno in comune: permettere a tutti di esprimere liberamente la propria immaginazione".