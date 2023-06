Professioni, protocollo d’intesa tra commercialisti e Arciconfraternita dei Pellegrini

(Teleborsa) - "Abbiamo siglato un protocollo d’intesa con l’Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli, antica e prestigiosa istituzione della nostra città, per dare vita ad una interazione che ponga in essere una serie di iniziative orientate alla promozione del volontariato e al sostegno di chi ha più bisogno di assistenza.. Con l’accordo odierno, siamo pronti a proseguire su questa strada dando la possibilità ai nostri iscritti di potersi formare anche sul piano sociale che costituisce uno dei capisaldi della nostra professione”. Queste le parole di, che questa mattina a Palazzo Calabritto ha siglato la collaborazione con l’Arciconfraternita dei Pellegrini rappresentata dal primicerio Giovanni Cacace.che ci consente di puntare sulla formazione. Avere professionisti formati anche sul piano culturale, solidale e sociale, oltre che dal punto di vista tecnico, ci consente - ha sottolineato- di portare avanti un modello di società migliore. In quest’otticache hanno come obiettivo la lotta alla dispersione scolastica e l’adozione di misure di sostegno per i giovani e i senza lavoro”.Secondo(consigliere dell’Odcec di Napoli) “il Protocollo spinge la società civile a ergersi a motore dello sviluppo della città senza mai dimenticare chi è più sfortunato o svantaggiato.. L’Arciconfraternita ha oltre 450 anni di anzianità, l’ordine è tra i più moderni e pronti ad accogliere le sfide che il momento economico temporale offre. Coniugare sviluppo epuò contribuire a mitigare le diseguaglianze sociali rappresentando per i nostri iscritti anche nuove opportunità di lavoro".