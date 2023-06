Spotify in calo nonostante un upgrade

Spotify Technology

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.La big di streaming musicale, allineandosi alla debolezza del mercato, non riesce a beneficiare della valutazione positiva di Wolfe Research, che ha aggiornato il giudizio di Spotify a outperform da perform. La società di ricerca cita un aumento del fatturato grazie all’aumento dei prezzi e alla crescita delle entrate pubblicitarie motivando la promozione del titolo.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,4 USD e primo supporto individuato a 150,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 166,1.