Tensione USA-Cina. Biden definisce Xi "un dittatore"

(Teleborsa) - Non sono trascorse ventiquattro ore dal tentativo di disgelo nei rapporti fra USA e Cina che le relazioni rischiano di incrinarsi nuovamente per le affermazioni pesanti delnei riguardi dell'omologo cinese, che ha definito. Parole che arrivano all'indomani della visita del Segretario di Stato, per riallacciare i rapporti con la grande economia asiatica.Biden ha anche circostanziato le sue affermazioni, ricordando l''increscioso. "Il motivo per cui Xi Jinping si èquando ho abbattuto quel pallone contenente due vagoni pieni di equipaggiamento per lo spionaggio è che", ha detto Biden in occasione di una raccolta fondi elettorale in California, aggiungendo, ma il pallone "non doveva essere lì; è stato portato fuori rotta attraverso l'Alaska e poi giù attraverso gli Stati Uniti e lui non lo sapeva".aveva rinviato il suo viaggio in Cina a febbraio, dopo la scoperta del pallone-spia cinese, ed i suo viaggio, lo scorso weekend,con la controparte cinese. La visita, però, si era conclusa con generichesu vari temi e con la promessa di visite diplomatiche reciproche nei mesi a venire., che non ha commentato le affermazioni di Biden, ma le affermazioni del Presidente rischiano di avere strascichi pesanti nelle relazioni fra i due Paesi, che non sono mai state buone.Il Presidente USA ha fatto, che sta attraversando un periodo difficile a causa della mancata ripresa post pandemia, che ha sollecitato diversi interventi espansivi della banca centrale.