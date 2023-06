Thyssenkrupp Nucera, contratto per l'idrogeno verde in Nord America

Thyssenkrupp

(Teleborsa) -, joint venture tra il colosso tedesco(66%) e la società italiana(34%), ha siglato uncon una società per la capacità di produzione dei suoiad acqua ad alta efficienza per la produzione di idrogeno verde.Per un, un'azienda non nominata si è assicurata contrattualmente la fornitura dei moduli di elettrolisi "scalum" standardizzati da 20 MW con una capacità installata totale nell'ordine delle centinaia di megawatt. Le due società hanno concordato di non rivelare ulteriori dettagli del contratto."Con il nostro reservation agreement per riservare le nostre capacità produttive,progetti nell'ordine dei megawatt e dei gigawatt. Con questo strumento, possiamo supportare i nostri clienti nella realizzazione dei loro piani di espansione nel mercato in rapida crescita dell'idrogeno verde", commenta, Head of Green Hydrogen presso Thyssenkrupp Nucera.Lo scorso 12 giugno Thyssenkrupp Nucera ha annunciato che intende procedere con la. Il 22 maggio ha annunciato una collaborazione con la startup svedese H2 Green Steel nella costruzione del primo impianto siderurgico green su larga scala in Europa.