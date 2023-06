UK, debito pubblico supera il 100% del PIL per la prima volta dal 1961

(Teleborsa) - Ilalla fine di maggio 2023 era di 2.567,2 miliardi di sterline, e provvisoriamente stimato alL, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (ONS).L'ultima volta che il rapporto debito/PIL è stato superiore al 100% è stato nel. "Durante la pandemia di coronavirus, le prime stime provvisorie indicavano inizialmente che il rapporto debito/PIL aveva raggiunto questo livello, prima di essere riviste al ribasso quando dati più solidi sul PIL hanno sostituito le previsioni iniziali", sottolinea l'ONS.Escludendo la, il debito era di £ 2.298,6 miliardi o provvisoriamente circa l'89,6% del PIL, 268,6 miliardi di sterline (o 10,5 punti percentuali del PIL) inferiore alla misura più ampia.L'indebitamento netto del settore pubblicoè stato di 20 miliardi di sterline, 10,7 miliardi di sterline in più rispetto a maggio 2022 e il secondo più alto indebitamento di maggio dall'inizio della serie storica mensile nel 1993, con la crescita delle entrate superata dai costi aggiuntivi dei regimi di sostegno energetico e con l'aumento sia dei pagamenti delle prestazioni che dei costi del personale.