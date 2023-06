Alstom, Erbacci: "Continuiamo a investire su innovazione e mobilità sostenibile"

(Teleborsa) - ". In particolare, quella di Roma segna la conclusione di un periodo di transizione dall'acquisizione di Bombardier, fatta due anni fa ad oggi, pere per far confluire tutte le competenze in un solo sito, per supportare i nuovi progetti in corso in Italia e all'estero".E' quanto spiegato da, Presidente Alstom Regione Europa, in una intervista, in occasione dell 'inaugurazione della nuova sede di Roma "È unper l'azienda ma anche e soprattutto per le nostre risorse", ha aggiunto il manager, ricordando che "glidi Alstom sono continuare a crescere ed offrire, semprein termini di CO2 ed orientati alla"."Tutto questo è raggiungibile - ha precisato Erbacci - soloquotidianamente. Questo vale sia in Italia che nel mondo. In particolare sui siti italiani noi lavoriamo anche per l'estero, con almeno il 30% di export del nostro fatturato".