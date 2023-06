Borse europee in calo. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, con l'attenzione degli investitori che resta sempre concentrata sulle banche centrali. C'è attesa per oggi della decisione della Bank of England, mentre la Banca centrale Svizzera ha già annunciato un rialzo dei tassi all'1,75% e non ha escluso nuovi rialzi in futuro.Ieri, il presidente della Fed Powell ha previsto altri ritocchi all'insù del costo del denaro per contrastare l'inflazione. Dopo l'intervento alla Camera, Powell è atteso oggi in Senato.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,73%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,99%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,90%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,17%) e si attesta su 27.287 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.352 punti.Variazioni negative per il(-0,84%); come pure, in ribasso il(-0,74%).In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,01%.scende dell'1,70%.Tra i(+1,08%),(+0,89%),(+0,88%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,72%.Calo deciso per, che segna un -3,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,66%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.