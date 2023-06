Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, dopo la decisione della Bank of England di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli al 5%.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.928,9 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,26%), che ha toccato 70,89 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,00%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,19%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,07%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.375 punti, in calo dell'1,05%.In rosso il(-0,97%); come pure, in discesa il(-0,91%)., che mette a segno un +0,93%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,36%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%.Tra i(+1,20%),(+1,18%),(+0,90%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,70%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,68%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,19%.