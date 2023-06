Commercialisti, successo del Galà 2023 dell'ODCEC con oltre 600 partecipanti

(Teleborsa) - Si è tenuto a Palazzo Lateranense il, un evento di grande richiamo, che ha visto la partecipazione di oltre 600 professionisti. Tra gli ospiti il ministro della Cultura, il vicesindaco e assessore al Bilancio di Roma, l’assessore all’Urbanisticae il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. presenti anche i vertici di categoria e della Camera di Commercio di Roma, con esponenti di Agenzia delle Entrate, Unioncamere, Inps, Inail e del Tribunale della Capitale.Una serata di grande emozione, che ha visto anche l’assegnazione dellee la consegna delle targhe agli iscritti che hanno compiutoprofessionale. Premiati anche i professionisti che hanno dedicato il loro tempo all'iniziativa, che anche quest’anno ha riportato risultati positivi nell'ambito della promozione della legalità fiscale e dell’educazione finanziaria nelle istituzioni scolastiche.Non sono mancatiche hanno arricchito il Galà, come la premiazione deiche in questa edizione ha raggiunto un, con più di cento commercialisti che si sono sfidati con entusiasmo.L'Ordine ha voluto offrire ai partecipanti anche una, un luogo storico di straordinaria bellezza che è stato riaperto al pubblico nel dicembre 2021, dopo un lungo periodo di chiusura."Siamo estremamente soddisfatti del successo del Gala 2023. L’evento ha rappresentato un'importante occasione di incontro e di confronto per la nostra categoria professionale, oltre che di celebrazione per gli anni di impegno dei nostri iscritti e per il futuro della professione", ha commentato, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.