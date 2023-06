Consulenza finanziaria, appeal tra giovani e donne in continua crescita: i numeri

(Teleborsa) - Nel 2022 gli iscritti alla sezione dell’albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sonoIl numero rispetto allo scorso anno ha visto l’ingresso di 2.178 nuovi professionisti. L’età media si attesa a 52 anni con il 63,8% degli iscritti all’albo che ha almeno 50 anni, il 23% tra 40 e 50 anni, il 9,8% tra 30 e 40 anni e il 3,5% meno di 30 anni. Sono alcuni dei dati che emergono dalla Relazione annuale dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) - la prima firmata dal Presidentein carica da ottobre 2022 - presentata oggi a Roma alla Camera dei deputati., i soggetti iscritti all’albo nelle rispettive sezioni sono complessivamente. Per gli autonomi lLe domande di partecipazione alla prova valutativa nel 2022In particolare,si sono registrate solo 18 delibere di sospensioni cautelari su 40 procedimenti che hanno riguardato tra gli altri 13 richiami e un caso di archiviazione. Oltre il 74% delle istruttorie in parola è stato originato da segnalazioni di soggetti abilitati per conto dei quali operano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, da esposti presentati da investitori e da comunicazioni di altri soggetti (Autorità giudiziaria, Autorità di vigilanza e altri). Circa il 26% delle istruttorie è scaturito, inoltre, dall’attività degli uffici interni all’OCF.. La decisione dell’Organismo di estendere il proprio contributo al più ampio dibattito internazionale, come quello della IOSCO, è in linea con un modello di gestione di tutela del risparmio italiano che ha solidità e competenze tali da contribuire all’evoluzione internazionale di una disciplina in linea con le nuove sfide. Un valore che, unitamente alla responsabilità della professione, ha visto specialmente in momenti complessi come quello attuale consolidare la fiducia delle famiglie italiane verso un mestiere credibile, utile socialmente; patrimonio di relazioni e competenze maturate nel tempo e che ora si stanno tramandando alle nuove generazioni di professionisti. Per loro, tutto il sistema sta lavorando per dare concretezza alla realizzazione di una carriera in una professione che è asse portante della salute del risparmio e quindi della competitività futura del paese”, ha sottolineato il“Ci troviamo in una fase delicata di trasformazione delle comunità.Le tecnologie per esempio che aprono sviluppi inediti ma anche problemi da affrontare in tutti i settori, ivi compresi quello del risparmio.In un mondo in evoluzione è essenziale quindi il contributo dei nativi digitali, dei giovani, che sono in grado di interpretare la nuova realtà. Per questo guardiamo con favore le iniziative promosse dall’Albo. A riprova di questo vi è il numero di giovani cresciuto notevolmente nelle prove di accesso all’Albo. Oggi è sempre più necessario rispondere a una domanda di protezione che è inedita, almeno nell’ultimo ventennioafferma, Presidente Commissione Finanze intervenuto alla Camera sottolineando "Credo quindi che la propensione al risparmio, che è una realtà che fortifica il nostro Paese, sia ben tutelata dall’organismo e dalle associate sottese”si è complimentato "per la relazione presentata oggi dall’OCF" e ha voluto ricordareia quello di consentire all’economia reale di crescere grazie all’apporto dei capitali e della finanza. Non c’è revisione del patto di stabilità che tenga se il pil non cresce. Se il nostro obiettivo è far crescere pil, l’apporto dei capitali deve confluire nell’economia reale. Ecco perché i consulenti finanziari sono centrali, dobbiamo fare insieme un percorso per far crescere l’economia reale", dicesottosegretario MEF. "Se in questo paese ci fosse più educazione finanziaria tanti problemi, sono convinto, che non ci sarebbero", ha proseguito ribadendo "l grande lavoro che i consulenti finanziari fanno quotidianamente.