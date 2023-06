Cy4gate, costi e ricavi del 1° trimestre sono "in linea con il budget"

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha registratopari a 14,1 milioni di euro nel, in crescita di circa il 13% rispetto ai ricavi aggregati del perimetro di consolidamento riferiti al primo trimestre 2022 (12,5 milioni di euro). Lo si legge nelpropedeutico al passaggio al listino principale, approvato ieri sera da CONSOB.Il risultato, sottolinea la società, rispecchia l'che caratterizza il mercato. I costi operativi evidenziano un significativo incremento e risultano distribuiti linearmente nell'esercizio, in relazione agli obiettivi di vendita e ai maggiori costi di governance societari.L'risulta negativo per 301 mila euro, in controtendenza rispetto al dato positivo dell'esercizio precedente, pari a 1,5 milioni di euro. Questo dato sconta l'effetto combinato della stagionalità dei ricavi e della crescita progressiva dei costi legati all'approvvigionamento di risorse funzionali a supportare la crescita attesa.L'andamento delladel gruppo è atteso normalizzarsi entro il termine dell'esercizio beneficiando degli effetti della stagionalità sull'ultimo trimestre dell'anno.In sostanza, al 31 marzo 2023 "i costi e i ricavi del gruppo risultano sostanzialmente", sottolinea Cy4Gate. Inoltre, non sono state ancora sprigionate la maggior parte delle sinergie operative derivanti dalla fusione con RCS o introiti derivanti dai progetti connessi al PNNR.