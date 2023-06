DOF Group ASA torna sulla Borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -è tornata su(che fa parte del gruppo), dopo un periodo di difficoltà finanziarie e ipotesi di vendita. Si tratta della quarta quotazione finora quest'anno su Oslo Bors e la 26° su Euronext. DOF Group possiede e gestisce una flotta di modernee capacità ingegneristiche per servire sia il mercato offshore che quello sottomarino.La società ha recentemente392 milioni di NOK (circa 33 milioni di euro) dall'emissione di nuove azioni ordinarie in fase di IPO. In totale sono state vendute azioni per 564 milioni di NOK incluso l'over-allotment. All'apertura ildelle azioni era di 28,00 NOK e laera di circa 4,9 miliardi di NOK (circa 420 milioni di euro)."Siamoa investire nella società e del successo del collocamento e della ri-quotazione di DOF Group alla Borsa di Oslo - ha commentato il CEO Mons Aase - Diamo il benvenuto a quasi 4000 nuovi azionisti".