Ferretti, via libera Consob a prospetto quotazione

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni delle yacht, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.Lo fa sapere la società, con una nota, aggiungendo inoltre di aver depositato il 20 giugno la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Milan, dopo aver ricevuto da parte di Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alla quotazione.Nell'ambito dell'offerta, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators”). Equita e Berenberg agiranno in qualità di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e, insieme ai Joint Global Coordinators, i “Managers”). UniCredit agisce inoltre come listing agent ai fini della quotazione.CICC agisce come advisor finanziario della Società.Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesons sono gli advisor legali della Società e dell’AzionistaVenditore e Linklaters è l’advisor legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners