Germania, IFO: la recessione sarà più acuta del previsto

(Teleborsa) - L'economia tedesca si contrarrà più di quanto previsto quest'anno, poiché l'inflazione si ripercuote sui consumi privati". Lo ha affermatopresentando le sue previsioni. "L'economia tedesca sta uscendo dalla recessione solo molto lentamente", ha precisato Wollmershaeuser.Il PIL tedesco dovrebbe diminuire dello 0,4% quest'anno, più dello 0,1% previsto dall'Istituto IFO a marzo."Quando confrontiamo la Germania con i nostri principali partner commerciali, questi paesi dovrebbero almeno registrare una crescita" -ha aggiunto il responsabile della ricerca economica dell’istituto tedesco. L'IFO prevede che il PIL della zona euro crescerà dello 0,6% quest'anno e degli Stati Uniti dello 0,9%.L'istituto economico ha anche ridotto le previsioni per la Germania nel 2024 all'1,5% di crescita del PIL, in calo rispetto all'1,7% previsto in precedenza.L’inflazione proseguirà la sua discesa dal 6,9% del 2022 al 5,8% del 2023 e solo nel 2024 scenderà in maniera più sensibile raggiungendo il 2,1%. Quanto all'inflazione core, è attesa in aumento al 6% quest'anno dal 4,9% dell'anno precedente, prima di scendere al 3% nel 2024.A causa dell'inflazione, quest'anno idell'1,7%, prevede l'istituto economico. Illeggermente nel 2023, ma il tasso di disoccupazione rimarrà invariato rispetto all'anno precedente al 5,3% quest'anno, salendo al 5,5% nel 2024.