Maggioli approva bilancio di sostenibilità 2022, focus su tecnologia e digitale

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo romagnolo che si sta quotando a Piazza Affari , ha, che rappresenta al contempo la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF). Maggioli è attivo nel settore dell'Information and Communication Technology per la Pubblica Amministrazione, liberi professionisti e aziende.La pubblicazione deldi rendicontazione delle performance ESG, redatto su base volontaria, in conformità con le metodologie e i principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards, rappresenta - si legge in una nota - la volontà di comunicare le informazioni relative ai temi economici, ambientali e sociali, ritenuti utili per assicurare ladal gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'dalle stesse.del gruppo sono: welfare aziendale e valorizzazione delle persone, implementazione delle politiche a favore degli SDGs, partnership tecnologiche, collaborazioni con le comunità di riferimento, attività di R&D e riduzione delle emissioni."Essere consapevoli permette di attuare un agire responsabile, creare procedure virtuose e individuare aree di miglioramento, in modo da generare valore economico, sociale e ambientale, consolidando una costante interazione con tutti gli stakeholder - commenta l'- Glidel gruppo rispetto al percorso di sostenibilità"."Lapossono realmente migliorare le condizioni di vita delle persone, dalla salute alla sicurezza e vivibilità urbana, a un miglior utilizzo delle risorse per contrastare anche il climate change e soprattutto ridurre il digital divide, realizzando l'obiettivo dell'inclusione digitale", ha aggiunto.Maggioli ha chiuso il 2022 conper 240 milioni di euro (+ 16,7% sul 2021) e undi 281 milioni di euro (+15,3% sul 2021). Circa il 94% dei ricavi è realizzato in Italia (61% Nord Italia, 20% Centro Italia, 19% Sud Italia e Isole), mentre il restante 6% all'estero, prevalentemente in Spagna. Risultati che hanno contribuito allaper un 258 milioni di euro che cresce del 15% rispetto al 2021.