Mes, via libera della Commissione Esteri della Camera al testo base: assente la maggioranza

(Teleborsa) - Laha approvato ildeldel. Il voto è avvenuto in assenza di tutti i deputati della, il testo è stato infatti votato da Pd, Iv-Azione e Avs mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Il testo va ora all'esame della commissione Bilancio per il parere per poi tornare nei prossimi giorni all'esame della commissione Esteri dove sarà votato il mandato al relatore. Successivamente il ddl approderà inalla: la data fissata è quella del 30 giugno ma si fa largo l'ipotesi di un rinvio in Conferenza dei capigruppo con la possibilità di un approdo in Aula solo dopo l'estate."Nuova puntata della maggioranza sul Mes. Non si presentano in Commissione esteri. Assenti ingiustificati e senza parere del governo. Ora il testo base andrà in aula, ma la questione non cambia: non sanno cosa fare. Siamo in Parlamento, ma loro continuano oltre ogni decenza", ha commentato il capogruppo Pd in commissione EsteriIl tema della ratifica ha alimentato la tensione all'interno del governo, soprattutto dopo ilche ilha inviato alla commissione Esteri della Camera, in cui si spiega che la convalida della riforma del Mes non comporta rischi per l’Italia. "Sul Mes decide il Parlamento. Se arriverà la discussione in Parlamento, lì si voterà. Quella del ministero dell’Economia è un’opinione tecnica. Tecnicamente uno può fare i conti per quello che è il bilancio pubblico poi politicamente tutto il centrodestra, dalla Meloni al sottoscritto, ha sempre ritenuto che in questo momento il Mes non è uno strumento utile per il paese", aveva dichiarato il ministro delle Infrastruttureprima del voto in commissione. "Ieri ero a pranzo con Giorgetti - ha aggiunto -. Abbiamo parlato di questo è di tanto altro e siamo in perfetta sintonia".La questione Mes è aperta dal 2018 quando i leader Ue decisero di ampliare ledel Mes. Perché le nuove funzioni entrino in vigore però serve la ratifica delda parte di tutti i Paesi. Ladel Trattato non comporta in alcun modo l’utilizzo del Mes. La riforma prevede che il Mes assuma la funzione di "" (paracadute finale) del: una linea di credito da, a cui i Paesi potranno accedere se i loro fondi nazionali per le risoluzioni bancarie non sono sufficienti, per consentire un fallimento ordinato in caso di crisi bancarie.Il Mes potrà inoltre fare da mediatore tra Stati e investitori privati qualora fosse necessaria ladi un. Ma la richiesta di assistenza finanziaria non comporta automaticamente la ristrutturazione del debito.