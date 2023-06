Mid e small cap, Intermonte: liquidità ancora un problema, valutazioni interessanti

Intermonte

(Teleborsa) - L'ultimo mese è stato "" in termini diper le, con il "quadro macro che ha fornito segnali contrastanti" mentre il PIL italiano mostra una discreta tenuta, in parte grazie al sostegno del turismo ma anche grazie a una domanda locale sorprendentemente solida. Lo si legge nel Report mensile sulle Mid Small Cap italiane a cura del Team di Ricerca di, dove viene sottolineato che la preferenza per"ha finalmente segnato un recupero, sostenuto da multipli valutativi interessanti", da una lieve riduzione dei tassi di interesse italiani e da un diffuso dibattito sulle potenzialità inespresse dell'intelligenza artificiale.Guardando al futuro, le, come l'IT, "rimangonoe prevediamo che i risultati del secondo trimestre forniscano una conferma della bontà delle nostre stime", si legge nel documento.La"rimanetra le small cap, soprattutto in relazione ai consistenti deflussi dai fondi PIR che, in media, rappresentano circa il 10% del flottante di questo segmento".La speranza di Intermonte è che "alcune iniziative possano contribuire a migliorare la situazione dopo un".