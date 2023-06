PA, smart working fino al 30 settembre per i fragili

(Teleborsa) - Presentato nella data simbolo del, il- che doveva essere - ha rischiato però di impantanarsi incon un ko dellein commissione Bilancio.al pacchetto di 12 emendamenti presentati in Aula dalla relatrice Paola Mancini (FdI): nel pomeriggio di ieri si consuma così un "dramma parlamentare" concluso con un braccio di ferro tra maggioranza e opposizione durato oltre quattro ore. Il centrodestra "" esulta alla fine di "una giornata di passione" un centrosinistra mai come oggi in assetto battagliero e compatto. L’esame degli emendamenti è stato concluso in tarda serata, intorno alle 23. Oggi il provvedimento in Aula al Senato per il via libera definitivo. Dopo andrà alla Camera, che dovrà approvarlo entro il 3 luglio.La buona notizia è che arriva laanche per i lavoratori fragili della Pubblica Amministrazione: il governo ha trovato le coperture fino al 30 settembre."Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento della Lega per estendere al 30 settembre 2023 la possibilità di fruire del lavoro agile per i lavoratori fragili della Pa - sottolinea la senatricecapogruppo della Lega in commissione Lavoro e firmataria dell'emendamento – Grazie al governo per la proficua interlocuzione, che ha condotto a trovare le coperture in favore della misura, nonostante la norma fosse stata inizialmente accantonata in commissione.Per il settore privato la proroga del diritto allo smart working rimane invece