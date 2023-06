Sesa, Var Group acquisisce il 55% di Sangalli

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale ed acquisizione, attraverso la controllata totalitaria Var Group, di una partecipazione pari al 55% del capitale di Sangalli Tecnologie, rafforzando così le proprie competenze nel settore Digital Workspace e Collaboration.Sangalli, con sede a Brusaporto (Bergamo) ed un organico di circa 30 risorse umane e collaboratori, operante a livello nazionale e internazionale, è specializzata nella progettazione ed offerta di soluzioni di Digital Workspace, Collaboration ed integrazione di sistemi multimediali con ricavi per 7 milioni di euro, un Ebitda margin del 12% ed un utile netto pari a circa il 10% dei ricavi.La partnership con Sangalli - si legge in una nota, sarà effettuata da Var Group tramite la società controllata Durante, acquisita nel maggio 2022 per avviare una Business Unit dedicata alle soluzioni di Digital Workspace e Collaboration, con ricavi iniziali pari a 16 milioni ed un obiettivo, grazie anche alla business combination con Sangalli, di circa Eu 30 milioni nell’esercizio al 30 aprile 2024, con 160 risorse umane specializzate, focus su alcuni dei principali settori dell’economia italiana (retail, entertainment, navale multimediale, financial services) ed obiettivi di crescita ulteriore.