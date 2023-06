Tokyo in calo dietro Wall Street. Chiuse le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per la borsa di, sulla scia dei cali messi a segno dai mercati americani dopo che il presidente della Fed, Powell, in un'audizione al Congresso statunitense, ha detto di prevedere altri rialzi dei tassi per contrastare l'inflazione. Tra le altre principali piazze asiatiche, le borse cinesi sono rimaste chiuse per festività.L'indice giapponesechiude con uno scarto percentuale dello 0,85%.Si muovono in ordine sparso gli altri mercati d'estremo oriente: leggermente positivo(+0,34%). Consolida i livelli della vigilia(-0,03%); in forte calo(-1,64%).La giornata del 21 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,37%, mentre il rendimento per ilè pari 2,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).