Unieuro, ok assemblea a bilancio e dividendo

Unieuro

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti diha approvato il Bilancio di esercizio al 28 febbraio 2023 e la distribuzione di un dividendo di 0,49 Euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento in un’unica soluzione il 28 giugno 2023, con data di stacco della cedola il 26 giugno 2023 e record date il 27 giugno 2023.I soci hanno approvato inoltre la modifica del "Piano di Performance Shares 2023-2028" relativa ai nuovi obiettivi quantitativi di performance, definiti sulla base del Piano Strategico 2024-2028.