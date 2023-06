UrbanV, Bassato: "Pronti a lancio primo aerotaxi fra Roma e Fiumicino nel 2024"

(Teleborsa) - Non solo l'intermodalità treno-aereo, ma ancheè unper contrastare il Climate Change. Lo ha affermato, Presidente di UrbanV, società del gruppo AdR che progetta e realizza vertiporti, in occasione del, in Francia, uno dei più importanti appuntamenti internazionali per l’industria dell’Aeronautica e dello Spazio."Lo scorso ottobre,, pioniere della mobilità aerea urbana, hanno effettuato con successo ilequipaggiato nel primo vertiporto in Italia, nello scalo di Fiumicino", ha ricordato Bassato,, spiegando che "è stata lache questo tipo di test si è svolto"."Questisono parte di un più ampio ecosistema di. Le caratteristiche dell’aerotaxi, in grado di effettuare voli rapidi e senza emissioni in ambienti urbani - ha sottolineato il manager - rispecchiano la volontà di Mundys e di Aeroporti di Roma di svolgere un ruolo pionieristico nel rendere praticabile e accessibile al pubblico la mobilità area urbana"., insieme anche a Leonardo,di aerotaxi- ha confermato Bassato - in modo da esser pronti per l’inizio Giubileo del 2025. Insieme a Parigi, Roma sarà quindi una delle prime città al mondo ad avere operazioni commerciali di eVTOL nel 2024, mirando anche a sviluppare un network di vertiporti a beneficio di diverse città italiane ed europee (da Roma a Venezia, fino a Nizza).