Vendite a New York, effetto Powell

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni industriali

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

United Health

Procter & Gamble

Merck

Chevron

Intel

Salesforce

Walgreens Boots Alliance

Goldman Sachs

Dollar Tree

CoStar

Baker Hughes Company

O'Reilly Automotive

Rivian Automotive

Intel

Advanced Micro Devices

Tesla Motors

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, dopo le parole del presidente della Fed Powell, in un'audizione al Congresso statunitense, che prevede altri rialzi dei tassi per contrastare l'inflazione. Illascia sul parterre lo 0,30%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 4.366 punti.Negativo il(-1,35%); come pure, variazioni negative per l'(-0,78%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,92%),(+0,84%) e(+0,57%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,41%),(-1,35%) e(-1,17%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,57%),(+0,86%),(+0,84%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,56%.scende dell'1,71%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,58%),(+2,65%),(+2,38%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,00%.In perdita, che scende del 5,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,46 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -216,9 Mld $; preced. -206,8 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 260K unità; preced. 262K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,25 Mln unità; preced. 4,28 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,92 Mln barili)15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,4 punti).