Venezia, in concerto il pianista Alessandro Taverna

(Teleborsa) -, si terrà il concerto del pianistaun evento speciale organizzato dallain collaborazione cona sostegno delche terrà la sua 41^ edizione dal 25 agosto all’8 settembre 2023.- spiega la nota - "come Andante spianato e Grande polacca brillante op. 22 di Fryderyk Chopin, il celebre Claire de lune di Claude Debussy, la Parafrasi che Franz Liszt trasse da alcune arie dell’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi e la Rapsodia in blu di George Gershwin nella versione per pianoforte solo".Per confermare il sostegno del territorio e delle sue eccellenze,organizza il Festival Internazionale di Musica.La 41^ edizione della manifestazione culturale, che per il terzo anno consecutivo