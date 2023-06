3M paga oltre 10 miliardi di euro per inquinamento acque

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense, ha stipulato uncon una serie di gestori dei sistemi idrici pubblici statunitensi per risolvere lelegate a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)."Questo è un importante passo avanti per 3M, che si basa sulle nostre azioni che includono la nostra uscita annunciata dalla produzione di PFOA e PFOS più di 20 anni fa, i nostri investimenti più recenti nella tecnologia di filtrazione dell'acqua all'avanguardia e il nostro annuncio che", ha dichiarato ilSecondo i termini dell'accordo, 3M ha accettato di contribuire fino a un valore attuale di 10,3 miliardi di dollari, pagabili in 13 anni. 3M prevede di registrare undi circa 10,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023 e di rifletterlo come un adjustment nei risultati."La forza e la stabilità del modello di business di 3M e la forte capacità di free cash flow, insieme al comprovato accesso ai mercati dei capitali, fornisconoper soddisfare le proprie esigenze di free cash flow ai sensi di questo accordo e altri impegni e obblighi contrattuali", si legge in una nota.