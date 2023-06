A Bergamo primo collegamento di linea tra Italia e Tbilisi

(Teleborsa) - Venerdì 23 giugno l'ha accolto il, operato dalla compagnia aerea. Il nuovo collegamento, unico con volo diretto dall’Italia con la capitale della Georgia, viene svolto con frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì, con un Boeing 737-700 configurato con 12 posti in classe business e 121 in economy.Per l'Aeroporto di Milano Bergamo si tratta della, mentre la Georgia diventa il 40esimo Paese a entrare nel network dei collegamenti e Georgian Airways la 22esima compagnia a operare sullo scalo.Il collegamento consente una serie dicon destinazioni nei paesi confinanti, come, capitale dell’Armenia.Il, giunto da Tbilisi alle 13:10, è stato accolto dall'arco d'acqua dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Orio al Serio.Alla cerimonia di accoglienza e di apertura del nuovo collegamento hanno: Giovanni Sanga, presidente Sacbo; Tamaz Gaiashvili, presidente Georgian Airways; Guido Farneti, rappresentante di Georgian Airways per l'Italia; Lali Panchulidze, rappresentante della compagnia aerea all'Aeroporto di Milano Bergamo.