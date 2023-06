Boom del turismo: 30 milioni di italiani pronti a partire

(Teleborsa) -, non solo il ritorno degli stranieri, ma anche gli italiani che tornano in villeggiatura: quasifra i 18 ed i 74 anni pronte a partire tra giugno e settembre per uno o più viaggi, in Italia o all’estero, per un totale di quasicon un volume d’affari nell’ordine diE' quanto rivela l', realizzato in collaborazione con"Quasi 30 milioni di italiani in viaggio quest’estate e un record di stranieri che visitano l’Italia, superando i valori del 2019, fanno del turismo il motore principale della nostra economia", commenta il presidente di Confcommercio,, aggiungendo che occorre "riqualificare le strutture e migliorare la formazione", un investimento ritenuto "prioritario per creare nuova occupazione e rafforzare l’intero sistema paese”.Al top della classifica c'è sempre ilcon il 24% delle preferenze. Seguono lescelte dal 15% del campione, icon il 9% e lacon l'11%. Si riprende anche la domanda versodal 25% dello scorso anno, quando almeno 3 italiani su 4 sceglievano esclusivamente mete nazionali (oggi il 56%).Per i viaggi di sette giorni,, con la ricomparsa di destinazioni particolarmente care agli italiani prima della pandemia, come il. Per le vancanze in Europa tirano le vicine, ma anche, cui si aggiunge quest’anno ilin vista anche delle giornate mondiali della gioventù di inizio agosto.Per quanto concerne l'alloggio,dei vacanzieri italiani ha scelto leper i soggiorni più lunghi la scelta ricadein 4 casi su 10, mentre, per iva forte ilscelto da addirittura 2 persone su 3.riscuotono il 20% delle preferenze, mentre gli altri soggiorneranno ino usifruiiranno delleo dell'ospitalità di amici o parenti.A fronte di un incremento medio dei costi dei servizi turistici nell’ordine del 12%, gli intervistati pensano di mettere a disposizione un, il 10% in più dello scorso anno: 920 euro per le partenze in agosto, 560 a giugno e 700 per quelle di luglio e settembre. E per non ridurre il numero delle partenze né la lunghezza dei soggiorni,e 1 su 3 rinuncerà ad attività a pagamento a destinazione.