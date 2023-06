Borsa di Tokyo debole. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta poco sotto la parità, seguendo la chiusura contrastata di Wall Street,l la vigilia, che sconta una nuova stretta dei tassi di interesse. Chiusi i listini di Shanghai e Shenzhen a causa del Dragon Boat Festival.L'indice giapponesecede l'1,65%.In forte calo(-1,87%); sulla stessa tendenza, negativo(-0,86%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,26%; sulla stessa linea, variazioni negative per(-1,36%).La giornata del 22 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 0,37%, mentre il rendimento per ilè pari 2,71%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,1%; preced. 3,5%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 50,7 punti; preced. 50,8 punti)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 0,7%).