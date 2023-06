CdM rinviato per l'assenza della Meloni: tensione sul Mes

(Teleborsa) - E' durato sette minuti, dalle 17.33 alle 17,40 il, che avrebbe dovuto approvare il nuovo Codice della strada e, invece, si è trattenuto solo il tempo necessario a votare alcune leggi regionali in scadenza. "Gli ulteriori punti previsti all’ordine del giorno sono stati rinviati alla prossima riunione", informa la nota del CdM,della Presidente del Consiglionon avrebbero consentito alla Meloni di partecipare alla riunione, dopo aver incontrato a Palazzo Chigi la Presidente dell'Europarlamento, Roberta Mestola, in preparazione al Consiglio europeo di fine mese.In realtà, alcune ricostruzioni parlano di, che ieri ha ricevuto un(Pd, Iv-Azione, +Europa mentre il M5S si è astenuto). Un fatto inedito per un governo, che sul Meccanismo europeo di stabilità resta diviso e già guarda con preoccupazione al, in concomitanza con l'assenza ella Premier per il Consiglio europeo.Alle fibrillazioni sul Mes, tornate in primo piano dopo il, guidato dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti, si è aggiunto in questi giorni il, per il quale il Governo in prima battuta è andato sotto, e: la Ministra è finita sotto i riflettori di Report per la gestione delle sue società, Visibilia e Ki Group, e la questione ha fatto subito sollevare le opposizioni che chiedono un passo indietro della titolare del Turismo.La tensione è ormai palpabile all'interno della. Ne è convinta anche la Presidente Meloni che avrebbe già lanciato un avvertimento: "avanti così e torniamo a contarci al voto".