Come cambia il mercato del lavoro? Trend e soluzioni contro il calo demografico

(Teleborsa) - Il, ilfra domanda e offerta di lavoro e lasono al centro dell'ultimo, che approfondisce il tema dei principali trend demografici in atto in Italia, dell'evoluzione del mercato del lavoro in termini di domanda e offerta e dell'impatto esercitato dall'invecchiamento della popolazione e dalle trasformazioni tecnologiche."Per la prima volta in oltre 150 anni, nel 2022 in Italia sono nati meno di 400 mila bambini. Il- sottolinea CDP - è un fenomeno che viene da lontano ed è alla base della riduzione della popolazione residente in atto dal 2014 e del suo".Le dinamiche demografiche rappresentano una delle principaliitaliano, che già oggi opera con tassi di occupazione ai massimi storici (al 60,8%) per effetto delladi lavoro derivante anche dall'attuazione del(soprattutto nelle costruzioni) e del progressivoPer effetto di questi fattori,i totali ha incontratoei candidati sia per la carenza di figure ad alta specializzazione (giovani) sia per la scarsità di profili meno qualificati (anziani che vanno in pensione).Il mismatch tra domanda e offerta si inserisce in un contesto in cui la, così come la, che supera di 10 punti percentuali la media europea ed è ben maggiore del target del 9% fissato per il 2030. Trend con i quali il mercato del lavoro dovrà fare i conti in futuro.Al 2030 potrebbero dunque osservarsi una, nell'ordine di 2-2,4 milioni, specie nel Mezzogiorno e nel Nord-Ovest, ed unadi 1,1-1,6 milioni di unità, soprattutto per gli over 50 e nel Nord Italia.Si profilano dunqueper il mercato del lavoro italiano. In primo luogo, sarà necessario, attraverso due principali opzioni di policy: il ricorso all’automazione e l’integrazione e la formazione degli immigrati soprattutto nei settori labour intensive (agricoltura, edilizia, turismo e servizi domestico-familiari). In secondo luogo, sarà importantealle esigenze di imprese e istituzioni, attraverso la leva della(lifelong learning, reskilling e upskilling) everso le professionalità richieste dal mercato, n(discipline STEM).