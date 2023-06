Deodato.Gallery, acquisizione da 90 mila euro per entrare nel mondo dell'editoria

Deodato.Gallery

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, ha, operante nel mondo dell'arte e dell'innovazione, i diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi ARTUU, ART BAKERS, THE AB FACTORY e THE AB GALLERY al corrispettivo diLa societàlegata all'arte e rinforza la sua presenza in Sardegna, con un investimento strategico in termini di marketing, asset digitali e fisici che la vedrà coinvolta in un piano di rilancio e di crescita dei marchi acquisiti, si legge in una nota.Deodato.Gallery ha investito nel 2020 in, di cui oggidel capitale sociale.per la crescita del gruppo - ha commentato il- Da alcuni anni le imprese ed i brand sono veri e propri media. Difatti, già le gallerie distribuiscono internamente il periodico "Deodato Arte Magazine", registrato al tribunale di Milano. Artuu.it avrà una redazione indipendente e la Deodato.Gallery attraverso le avanzate competenze ICT punta a far crescere questa linea di business aspettandosi sia elevati ritorni in termini di visibilità per il numero di lettori raggiunti, sia in termini economici".