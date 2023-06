Energy ottiene permesso per fase due Gigafactory batterie

Energy

(Teleborsa) - A poco più di un mese dall’annuncio della costruzione della prima Gigafactory italiana , risultato della joint venture trae PylonTechnologies Europe Holding, Energy comunica di aver ricevuto dalle istituzioni di competenza il permesso per la costruzione della prima fabbrica italiana che ospiterà la fase 2 del progetto, ovvero l’ampliamento della produzione di batterie per sistemi di accumulo di energia da fonte rinnovabile.La produzione - spiega una nota - riguarda batterie LFP (litio-ferro-fosfato) cobalt-free, necessarie allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare da pannelli fotovoltaici. La produzione di fase 2 è, in particolare, rivolta al mercato europeo.a Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova), all’interno della quale si stanno realizzando le linee produttive di fase 1 caratterizzata da una capacità produttiva di 600-800 batterie al giorno, pari a 3-4 Megawattora (MWh) di capacità di accumulo.Il nuovo edificio, con spazi dedicati alla produzione ed al magazzino per mq 9.523 ed il rimanente per uffici.Lasarà dell’ordine di diversi Gigawattora per anno, aumentando di 10 volte rispetto alla fase 1; l’avvio delle linee è previsto nel 2025. L’immobile sarà alimentato da energia green, prodotta da pensiline fotovoltaiche poste nei parcheggi a tetto ed avrà standard tecnologici elevatissimi.commenta: "Con la Gigafactory, Energy diventa l’unica azienda italiana che, grazie alla gigafactory può realizzare internamente sia il sistema di accumulo energetico che le batterie di stoccaggio. Le batterie che verranno realizzate nella Gigafactory di Energy saranno caratterizzate dai più alti standard prestazionali, ambientali e di sicurezza".