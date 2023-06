Ferretti ammessa da Borsa Italiana, negoziazioni al via il 27 giugno

(Teleborsa) -ha disposto l'su Euronext Milan delle azioni, multinazionale italiana già quotata a Hong Kong e attiva nel settore della cantieristica navale. Le azioni saranno negoziate dal 27 giugno. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Il gruppo, che conta marchi come Riva, Pershing e Wally, ha comunicato questa mattina che ildi offerta è stato fissato a 3 euro per azione, per unadi circa 1 miliardo di euro al debutto a Piazza Affari.