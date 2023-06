FS Italiane sostiene The Ocean Race che fa tappa a Genova

(Teleborsa) -, il giro del mondo in barca a vela, che approderà, come prima tappa italiana,. UN evento con un, rivolto a semplici turisti, cittadini e appassionati del settore nautico, che potranno partecipare a concerti, dilettarsi con altri tipi di sport, divertirsi con esperienze legate al mondo dell’innovazione e della cura dell’ambiente.L’appuntamento genovese mette, che è un importante patrimonio italiano,, capace di valorizzare ancora di più le bellezze naturali del Paese.Per questi motivi FS Italiane ha deciso di sostenere l'evento, che rappresenta uned al contempo stimola una riflessione suia tutela del pianeta.Valori che descrivono l’impegno quotidiano del. A testimonianza di questo impegno, un trenocon l’immagine di Ocean Race circoleràsulle tratte Milano - Genova - Ventimiglia, Milano - Genova - Livorno e Milano - Bari - Lecce.E sempre per rstare in tema ciogni visitatore potrà raggiungere l’Ocean Live Park - organizzato nell’area del Water Front di Levante - a piedi, con il bike sharing, con il bus e la metro o con la navetta dedicata.Là dove il mare ha riconquistato spazi grazie alla visione dell’architetto Renzo Piano, sorge infatti untra vela, sport, arte, innovazione, sostenibilità, spettacoli e intrattenimento.