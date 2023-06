Istat: prezzi case in frenata, pesano regole UE su efficienza

(Teleborsa) -. La crescita dei prezzi delle case è rallentata ancora, soprattutto a causa delladei prezzi delle, che pesano per l'80% sull'indice generale e, probabilmente, scontano il futuro adeguamento alle rigide norme europee sull'efficienza energetica.invece, i prezzi delle, costruite secondo criteri di sostenibilità ambientale.Nel primo trimestre 2023,m secondo le rilevazioni dell'Istat, lrispetto al trimestre precedente ed ha registrato una crescita d(+2,7% nel quarto trimestre 2022).L’aumento tendenziale dell’indice generale è da attribuire soprattutto ai prezzi delle(in accelerazione rispetto al +4,5% del trimestre precedente) e in misura minore ai prezzi delledal +2,3% del quarto trimestre 2022., il leggero aumento dell’indice generale (+0,1%) è da imputare ai prezzi delle abitazioni nuove, che crescono dell’1,6%, mentre quelli delle abitazioni esistenti diminuiscono dello 0,2%.Questi andamenti si manifestano in un contesto di(-8,3% la variazione registrata dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate dopo il -2,1% del trimestre precedente)., sintesi di un aumento del 2,4% per le abitazioni nuove e una riduzione dello 0,4% per le abitazioni esistenti.on i dati del primo trimestre 2023 sono stati aggiornati, come di consueto, i pesi utilizzati per il calcolo degli indici dei prezzi delle abitazioni nuove e di quelle esistenti. In particolare il peso delle abitazione nuove aumenta leggermente attestandosi al 17,7% (era circa il 16,2% nel 2022) mentre quello relativo alle abitazioni esistenti è pari all’82,3% (83,8% lo scorso anno).