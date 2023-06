Listini europei sottotono. Timori per nuovi rialzi dei tassi

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Hera

Italgas

Recordati

Snam

Saipem

BPER

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

IREN

Luve

CIR

Italmobiliare

Industrie De Nora

Maire Tecnimont

Banca Popolare di Sondrio

Mutuionline

(Teleborsa) -, che soffrono i toni da hawkish delle banche centrali. In primis la Fed, poi la BCE e la Banca d'Inghilterra. Anche i dati sull' inflazione del Giappone , leggermente superiori alle previsioni, innescano preoccupazioni per un intervento della Bank of Japan.Sul mercato valutario, segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,91%). A giugno, l’ Indice HCOB PMI Flash della Produzione Composita dell’eurozona destagionalizzato, calcolato sulla base dell’85% circa delle consuete risposte dell’indagine, ha registratpo il valore più basso da gennaio. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,18 dollari per barile, in netto calo dell'1,92%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,91%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,18%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,23%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,56%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.319 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,40%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,03%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,01%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,79%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.scende dell'1,52%.Tra i(+1,65%),(+1,37%),(+1,08%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.Calo deciso per, che segna un -1,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,29%.