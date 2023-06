Resilienza climatica Ruanda: CDP al fianco di Ue, FMI e Banca Mondiale

(Teleborsa) -per catalizzare investimenti privati e promuovere progetti per la resilienza climatica del Ruanda: è questo l’obiettivo della partnershipannunciata ieri in occasione del Vertice sul nuovo patto finanziario globale organizzato dal Presidente Emmanuel Macron a Parigi.L’iniziativa - spiega la nota - si inscrive nell’ambito dell’accordosottoscritto dal governo ruandese con il FMI, che ha già garantito un finanziamento al Paese da 319 milioni di dollari, a cui si aggiungeranno ora gli altri 300 milioni sostenuti dai partner. I fondi mirano ad agevolare la partnership tra settore pubblico e privato e ad aumentare i finanziamenti e l’afflusso di investimenti per promuovere la resilienza climatica in Ruanda.In particolarnel proprio ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, definirà insieme al Governo del Ruanda e alla Banca di Sviluppo del Ruanda alcune azioni congiunte volte a incrementare i finanziamenti per il clima attraverso la combinazione di investimenti pubblici e privati.La partnership siglata oggi - conclude la nota - ", sfruttando sempre di più approcci collaborativi e che si inseriscano in programmi di investimenti già esistenti, per facilitare la partnership tra pubblico e privato, attirare maggiori investimenti e incrementare l’impatto e la portata dei propri programmi".