Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.947 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.382 punti. Sale il(+1,18%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,66%).Ilha ribadito - parlando alla commissione bancaria del Senato - la necessità di aumentare i tassi altre due volte quest'anno per contenere le pressioni sui prezzi. Poco prima Michelle Bowman (che fa parte del Board Fed) aveva detto che sono necessari ulteriori aumenti dei tassi ufficiali per riportare l'inflazione all'obiettivo.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,53%),(+1,15%) e(+0,92%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,30%),(-0,76%) e(-0,74%).Al top tra i(+2,30%),(+1,83%),(+1,77%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,05%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Al top tra i, si posizionano(+4,29%),(+4,23%),(+2,78%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,21%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,21%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,26%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54 punti; preced. 54,9 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 1,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. -1,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 102,3 punti).