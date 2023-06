TIM, Urso: arrivare a soluzione di sistema per una rete nazionale

(Teleborsa) - "Il governo ha lasciato che il consiglio di amministrazione di TIM decidesse sulla rete. C'è la scelta di procedere con kkr. Mi auguro che alla fine del percorsoche consenta di realizzare una rete nazionale che copra tutte le aree del paese in un regime di concorrenza e sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo". Lo ha detto il, all'indomani della decisione di TIM di concedere un'esclusiva a KKR per la vendita di NetCo."Sono convinto che raggiungiamo l'obiettivo", ha aggiunto il titolare del dicastero, parlando nel corso del convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria, a Rapallo,Nel rapporto con gli investitori stranieri, il ministro osserva che "serve politica industriale chiara che utilizza anche la golden power".Il consiglio di amministrazione di TIM ha ritenuto che l'offerta per la Rete presentata dal fondo statunitense KKR sia risultata "preferibile in termini di eseguibilità e relativa tempistica", nonché "superiore rispetto all'offerta concorrente" presentata dal consorzio formato da CDP e Macquarie.La comunicazione è arrivata dopo l'esame delle offerte finali non vincolanti ricevute all'esito del processo competitivo avviato con riferimento alla valorizzazione delle attività relative alla rete fissa di TIM - incluse FiberCop e Sparkle - di cui è prevista la concentrazione in una società di prossima costituzione (NetCo).Il CdA all'unanimità ha dato mandato all'amministratore delegato di avviare, in esclusiva, una negoziazione migliorativa con KKR, finalizzata a ottenere la presentazione - nel più breve tempo possibile compatibilmente con la complessità dell'operazione e comunque entro il 30 settembre - di un'offerta conclusiva e vincolante secondo i migliori termini e condizioni, nonché di convenire il perimetro, le modalità e i tempi per l'esecuzione dell’attività di due diligence confirmatoria richiamata nella stessa offerta di KKR.