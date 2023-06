Vendite a Piazza Affari e sulle altre Borse europee, pesante De Nora

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, Piazza Affari inclusa. Pesa l'attuato da diverse banche entrali, tra cui la Banca d'Inghilterra, la Norges Bank e la Banca nazionale svizzera, e i timori per un'inflazione elevata a lungo.Sul, stamattina è emerso che lasi è quasi arrestata a giugno, a causa dell'aggravarsi della flessione del settore manifatturiero e della scarsa espansione dell'attività nel settore dei servizi, secondo l'indice HCOB PMI a cura di S&P Global."Dopo la lieve recessione subita tra fine 2022 e inizio 2023 il livello medio del PMI composito è compatibile con un ritorno alla crescita del PIL nel 2° trimestre - hanno commentato gli analisti di- Le indicazioni che emergono dalle letture di giugno suggeriscono però la presenza di"., a parte l'annuncio diper l'acquisizione con Var Energi di, per un enterprise value di 4,9 miliardi di dollari, e quello disulla valutazione data a, joint venture per le tecnologie a idrogeno tra la società italiana e la tedesca, che sbarcherà sulla Borsa di Francoforte il 7 luglio.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,63%. Lieve aumento dell', che sale a 1.922,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,98% e continua a trattare a 68,83 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +155 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,91%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,99%, tentenna, che cede lo 0,54%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,55%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,73% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,70%, continuando la seduta a 29.272 punti. In lieve ribasso il(-0,43%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il(-0,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,89%),(+0,82%),(+0,77%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,44%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,53%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,50%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,71%),(+1,65%),(+1,22%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -6,34%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,01%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,99%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%.