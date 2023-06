AB Foods aumenta l'outlook sull'utile grazie a resilienza Primark

Associated British Foods

(Teleborsa) - La casa madre della catena di abbigliamento Primark,(ABF), ha. Ora si aspetta che l'utile operativo rettificato, la sua misura di profitto chiave, sia "moderately ahead" rispetto ai 1,435 miliardi di sterline realizzati nel 2021/22. In precedenza prevedeva un risultato sostanzialmente in linea.delsono aumentati del 16% a 4,726 miliardi di sterline nelle 12 settimane fino al 27 maggio, ovvero il terzo trimestre dell'anno fiscale.ha mostrato performance "in linea con le nostre aspettative, con le gamme estive che si sono comportate bene all'inizio della stagione nei nostri mercati", si legge in una nota. Le vendite sono cresciute del 13% a 1,998 miliardi di sterline nel trimestre, con una crescita delledel 7%, supportata da