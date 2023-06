Circle, commessa da 563 mila euro per progetto eFTI4EU

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale,che supporterà 9 paesi europei nell'attuazione del Regolamento UE 2020/1056 relativo alle(Regolamento eFTI).Finanziato nell'ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF2) per un importo di 28,3 milioni di euro e una durata di 36 mesi, il progetto eFTI4EU riunisce(Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Portogallo) e vede in Italia anche la partecipazione e il coordinamento da parte del MIT e di RAM.L'obiettivo di eFTI4EU, che ha, è quello di creare un approccio unificato e di implementare un'architettura di riferimento per lo scambio di dati logistici e di trasporto che sarà sperimentata attraverso una serie di case study in tutti i 9 Stati membri."EFTI4EU rappresenta ilaffiancando la Commissione europea per lo sviluppo del Regolamento sul documento di trasporto elettronico, potendo in questo caso supportare 9 paesi europei verso un approccio armonizzato della normativa da validare anche attraverso diversi progetti pilota a livello nazionale e internazionale", ha commentatodi Circle.