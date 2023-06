Cy4Gate passa al segmento STAR per accelerare il percorso di M&A e internazionalizzazione

Cy4Gate





(Teleborsa) -è passata oggi, il segmento di Borsa Italiana che valorizza le PMI con caratteristiche di eccellenza e aumenta la loro visibilità verso gli investitori italiani ed esteri. La società è stata fondata nel 2014 con lo scopo di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale, si è quotata sull'ex AIM Italia nel giugno 2020 e ora ha deciso di fare il salto sul mercato regolamentato per, processi già iniziati negli anni scorsi."L'approdo al segmento STAR è unper noi, per una startup che diventa grande e un mercato di riferimento importante. Si tratta di unper Cy4Gate, che continuerà a lavorare nel campo della Cyber Security e Cyber Intelligence, in un progetto nato ormai da tanti anni e che ci sta dando molte soddisfazioni", ha detto a Teleborsadi Cy4Gate, a margine della cerimonia a Palazzo Mezzanotte."Cy4Gate è nata nel 2014 da un'intuizione della società Elettronica, che ne ha fatto la sua startup nel campo della Cyber - ha spiegato la presidente - Nata all'inizio con questo predominio sulla difesa e sulla sicurezza, adesso ha un catalogo prodotti molto ampio, anche nel campo civile. Sicuramente ha ereditato il DNA di una società che progetta tutti i propri prodotti, quindi basato su. Portiamo quindi in dote una competenza importante nel campo della Cyber, in Italia e in Europa, e la società sta crescendo proprio grazie anche alle ultime acquisizioni, RCS e Diateam in Francia, quindi".Cy4Gate è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che sianodi Cyber Intelligence & Cyber Security espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, istituzioni e aziende sul territorio nazionale e sul mercato estero."Abbiamo debuttato nel listino STAR con una chiara ambizione: continuare nel nostrodell'azienda - ha affermatodi Cy4Gate - Senz'altro questo passaggio ci aiuterà molto in questa direzione, in quanto dà al titolo una maggiore visibilità internazionale, una maggiore liquidità e stabilità, creando brand awareness. Questo è quello che ci supporterà nel percorso verso nuovi mercati e nuove geografie"."Sicuramente - ha continuato - Cy4Gate per indirizzare la propria crescita avrà necessità di continuare con una crescita non solo organica, ma tramite M&A, in un contesto di nicchia che è quello dell'nel settore della Cyber Security e della Cyber Intelligence tanto in Italia quanto all'estero, quindi fattore tecnologico determinante per l'acquisizione di nuove fette di mercato.Galtieri ha spiegato che "continueremo a rimanere nella nicchia, però nell'ambito della nicchia continueremo a consolidare nuove competenze e tecnologie, per cui".Cy4Gate porta ail numero totale di. Inoltre, rappresenta la ventisettesima società che effettua un passaggio di mercato da Euronext Growth Milan a Euronext Milan, il sedicesimo passaggio al segmento Euronext STAR Milan e la ottava ammissione sul mercato principale.