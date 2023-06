Dalle energie rinnovabili alle comunità: la sostenibilità per il Gruppo Barilla

(Teleborsa) -Dalla ricerca ventennale sui processi e sui prodotti al sostegno al lavoro ed alle comunità in cui opera:dei prodotti Barilla. Nel 2022, il Gruppo ha continuato ad investire per migliorare i suoi prodotti e per innovare e ridurre l’impatto dei processi produttivi in termini di emissioni di CO2eq, energia e consumi idrici, per promuovere filiere sostenibili e progettare gli imballi affinché possano essere riciclati. E ancora, ha effettuato donazioni pari a 3,2 milioni di euro e oltre 3.200 tonnellate di prodotti per esprimere la concreta vicinanza alle comunità. Questi solo alcuni highlights del Rapporto di sostenibilità del Gruppo Barilla."Agricoltura, sistemi di coltivazione, trasformazione della materia prima in prodotto finito, confezionamento, distribuzione e consumo hanno avuto nel tempo un'evoluzione per rispondere alla nostra richiesta, sempre più pressante, di avere dei prodotti che soddisfacessero l’emozione del gusto, della nutrizione, della salute, integrati con la capacità di rigenerare le risorse del pianeta", commenta, Vicepresidente del Gruppo Barilla.“Questo report racconta di noi, dei nostri prodotti, delle nostre persone e del nostro modo di fare impresa", spiega, Amministratore Delegato del Gruppo", aggiungendo "se vogliamo dare un futuro al nostro pianeta e a tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. La nostra azienda ha intrapreso questa strada tanti anni fa, per piccoli passi che però nel tempo ci hanno aiutato a ottenere grandi risultati".Ildi Barilla prevede, di cui la metà in Italia, per il miglioramento dei processi di qualità e sicurezza dei prodotti, il rinnovamento degli asset industriali, l’adozione di nuove tecnologie di Industry 4.0, il potenziamento delle infrastrutture IT, l’aumento della capacità produttiva a livello globale, e l’innovazione di prodotti e mercati. Gli investimenti saranno anche destinati a rinforzare il percorso di sostenibilità secondo due direttrici: le filiere agricole e l’impatto ambientale.: il fatturato è stato pari a 4.663 milioni di euro che, al netto dell’effetto iper-inflattivo della Turchia, si è attestato a 4.647 milioni di euro, con un incremento del 18% rispetto al 2021 (+16% senza l’effetto di cambio). L’EBITDA margin è in riduzione rispetto all’esercizio precedente ed è passato dal 13% al 10%.Negli ultimi anni Barilla si è fatta portavoce per lo sviluppo di progetti di agricoltura sostenibile anche nel 2022. Il totale delle materie prime strategiche (grano duro, grano tenero, segale, pomodoro, basilico, cacao e olii vegetali) acquistate responsabilmente è pari al 67%. Oltre 9mila le aziende coinvolte in progetti di agricoltura sostenibile, che garantiscono la produzione locale e vicino agli stabilimenti di produzione, per ridurre al minimo il tempo tra la raccolta e la lavorazione del prodotto.Si oltre 2,1 milioni di tonnellate di cibo prodotte nel 2022, si registra un calo rispetto al 2010 del 32% di emissioni di gas a effetto serra (132 milioni di kg di CO2eq in meno) e del 24% di consumi idrici per tonnellata prodotto finito (740mila metricubi di acqua in meno).Tutti i prodotti a marchio Mulino Bianco sono realizzati con l'uso di energie rinnovabili e impianti di trigenerazione nei pastifici permettono l’autoproduzione di energia elettrica, termica e frigorifera, e sono già in funzione negli stabilimenti di Parma, Marcianise (CE) e Muggia (TS). All'impegno per le energie rinnovabili si associa quello per rendere il packaging sempre meno impattante per l’ambiente, mediante utilizzo di carta e cartone provenienti da foreste gestite in modo responsabile.La sostenibilità in Barilla si declina anche con il sostegno alle persone e alle comunità locali. Sono state attivate iniziative solidali nei diversi Paesi in cui opera, per un totale di 2,2 milioni di euro, a cui si aggiunge il milione donato all'Emilia-Romagna nel 2023, e circa 3.200 tonnellate di prodotti sono stati donati per favorire l’accesso al cibo a un numero crescente di persone--