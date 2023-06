Destination Italia, portafoglio ordini a +150% nei primi 5 mesi con contributo Portale Sardegna

Destination Italia

(Teleborsa) -, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato unpari a 35 milioni di euro nei primi 5 mesi dell'anno 2023, in incremento del 150% rispetto al 31 maggio 2022. I dati gestionali sono riferiti all'andamento del business della combined entity derivante dall'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia, divenuta efficace lo scorso 6 giugno Al netto dell'apporto dell'azienda recentemente incorporata,registra un valore pari a circa 28 milioni di euro (+100% rispetto allo stesso periodo del 2022).contribuisce al risultato complessivo per un valore intorno ai 7 milioni di euro (+70%).Con riferimento alladelle prenotazioni turistiche, si registra la presenza del gruppo Destination Italia in diversi mercati, tra i quali rientrano il Nord America, il West Europa, le aree dell'America Latina ed Asia-Pacifico e il mercato domestico, acquisito anche tramite la new entry Portale Sardegna. Seguono gli altri mercati (Europa dell'Est, Russia e la Comunità degli Stati Indipendenti ex-Unione Sovietica, Medio Oriente) con un'incidenza inferiore, considerando il protrarsi della crisi geopolitica della regione russo-ucraina."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi cinque mesi del 2023 in termini di crescita del portafoglio ordini delle prenotazioni turistiche della nuova combined entity - ha commentato la- in primo luogo, la recente operazione di M&A consente al gruppo Destination Italia di proseguire nella strada verso il, e perciò diventare un market maker internazionale di riferimento dell’Incoming, in grado di competere con i big player sul palcoscenico globale del Travel Tech"."Inoltre - ha aggiunto - risulta estremamente interessante anche il dato riferito al gruppo al netto dell'apporto della new entry Portale Sardegna, il quale registra un incremento delle prenotazioni turistiche del 100% rispetto allo stesso periodo del 2022, considerando quest'ultimo un anno di ripresa del mercato del turismo. Tutto ciò dimostra pienamente la capacità del gruppo di crescere organicamente attraverso una pianificazione strategica attenta all'evoluzione dei mercati ed alle esigenze dei clienti, nonché alla continua capacità di innovazione. Ora il, per creare sinergie di mercato, tecnologiche e industriali al fine di valorizzare la complementarietà delle due realtà fuse ed accrescere ancor più il valore del gruppo".