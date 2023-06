Estrima, risorse da Fondo per la Crescita Sostenibile per progetto SULEB

Estrima

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha concluso con esito positivo l'istruttoria tecnica, economica e finanziaria propedeutica alla stipula di un "", lo strumento negoziale delper sostenere i grandi programmi di R&S su filiere strategiche, (in questo caso quella della mobilità).L'accordo supporterà l'implementazione del(Smart Ultra-Low Emission Birò) che verrà finanziato con le risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile. Il progetto prevede un investimento complessivo pari a 5,4 milioni di euro e beneficerà di un'nella forma di contributo alla spesa per attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale., da un lungo percorso fatto di investimenti privati in ricerca e sviluppo ed innovazione che ci hanno consentito di realizzare il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote - ha commentato il- La collaborazione con il Politecnico di Milano diventerà ancora più ampia, in linea con la nostra strategia che aveva già portato alla nomina nel nostro CdA del professor Sergio Matteo Savaresi".sono stati Estrima S.p.A. come capofila del progetto, le controllate Brieda E C. S.r.l. e Sharbie S.r.l., con la partecipazione dell'Università "Politecnico di Milano".