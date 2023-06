Eventi e scadenze: settimana del 26 giugno 2023

Sabato 24/06/2023

Domenica 25/06/2023

Lunedì 26/06/2023

A.B.P. Nocivelli

Compagnia Dei Caraibi

Creactives Group

Cy4gate

Expert.Ai

Grifal

Idntt

Ki Group

Mondo Tv Suisse

Osai Automation System

Promotica

Martedì 27/06/2023

A.B.P. Nocivelli

Esprinet

Imvest

Italia Independent

Ivs Group

Mercoledì 28/06/2023

Blackberry

General Mills

Gpi

Imvest

Olidata

The Lifestyle Group

Ucapital24

Vantea Smart

Giovedì 29/06/2023

Bioera

Casta Diva Group

Ecosuntek

Fenix Entertainment

Gas Plus

I Grandi Viaggi

Illa

Nike

Pirelli

Prismi

Res

Trendevice

Ucapital24

Vantea Smart

Venerdì 30/06/2023

Ecosuntek

Go Internet

Illa

Prismi

The Lifestyle Group

Trendevice

(Teleborsa) -- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (fino a martedì 04/07/2023)- Importante fiera americana dedicata al mondo del Food&Beverage. Si svolge nel centro fieristico di New York, al Javits Center. Sarà presente il Consorzio Parmigiano Reggiano (fino a martedì 27/06/2023)- Saluto di benvenuto di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, all'ECB Forum on Central Banking a Sintra- L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi (fino a venerdì 30/06/2023)- L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Macroeconomic stabilisation in a volatile inflation environment". Tra i partecipanti, Jerome Powell, Christine Lagarde, Agustín Carstens e Andrew Bailey (fino a mercoledì 28/06/2023)- Il Consiglio si riunirà a Lussemburgo per discutere dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. I ministri dell'UE procederanno in seguito a uno scambio di opinioni sulle relazioni tra l'UE e l'America latina e i Caraibi in vista del prossimo vertice UE-CELAC e successivamente il Consiglio terrà un dibattito sulla diplomazia digitale- La decima sessione del Consiglio di cooperazione UE-Tagikistan si svolgerà a Lussemburgo e sarà presieduta da Sirojiddin Muhriddin, ministro degli Affari esteri della Repubblica di Tagikistan. La delegazione dell'UE sarà guidata da Tobias Billström, ministro degli Affari esteri della Svezia11:00 -- Al convegno CNA sulla transizione ecologica interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, Pietro Fiocchi, membro della Commissione ENVI del Parlamento Europeo, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Elena Calabria, vicepresidente nazionale CNA e Dario Costantini, presidente nazionale CNA15:00 -- Evento organizzato da ISPI a Palazzo Clerici, Milano. Interverranno, tra gli altri, Carlo Secchi (Responsabile Osservatorio Infrastrutture e Vice Presidente ISPI), Pietro Salini (AD Webuild) e Edoardo Rixi (Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-in video)15:00 -- Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge l'evento "Giornata mondiale contro le droghe". Apre i lavori il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Conclude la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni15:30 -- Digital talk organizzata da EY, con alcuni top manager del mondo bancario italiano per discutere delle implicazioni per il settore bancario dell'attuale contesto di mercato e dei riflessi sul credito a imprese. Tra gli interventi, i CEO di BFF Banking Group, Banca Ifis e illimity e il Presidente di Rothschild & Co Italia.17:00 -- Il Forum annuale del Think Tank The Urban Mobility Council, dal titolo "Energie, infrastrutture e industrie per la mobilita` a zero emissioni" si svolge presso gli spazi della Triennale di Milano. Tra gli interventi, il Ministro Pichetto Fratin, il Viceministro Bignami, Matteo Laterza (AD UnipolSai), Michele Crisci (Presidente UNRAE e AD Volvo Italia) e Luca De Meo (AD Renault Group e Presidente Acea, European Automobile Manufacturers Association)17:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, Boris Kollár- Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Quotazione su Euronext Star Milan (uplisting da Euronext Growth Milan)- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Intervento di apertura di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, all'ECB Forum on Central Banking a Sintra- Si terrà al Teatro Massimo di Palermo, il Summit internazionale organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il Presidente Mattarella, il Re di Spagna e il Presidente del Portogallo quali Presidenti Onorari delle tre COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema centrale di questa edizione è "L'innovazione nella finanza sostenibile"- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Quotazione di Ferretti, la multinazionale italiana nel settore della cantieristica navale, su Euronext Milan (dual listing da Hong Kong)- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al XVI Simposio COTEC Europa, a Palermo10:00 -- Presentazione della Relazione Annuale 2023 sulle attività svolte e i principali risultati raggiunti nel 2022 dall'Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete TIM (OdV). Interverranno Antonio Martusciello, Presidente dell'Organo di vigilanza, Pietro Labriola, AD di TIM, e rappresentanti delle Istituzioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni10:00 -- Il Summit annuale "Marketing Global Summit 2023. Il futuro del marketing tra purpose, digitale e nuove consumer habits", di The European House - Ambrosetti, si svolge a Milano. Interverranno Chief Marketing Officer globali, accademici ed esperti di fama mondiale10:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Camera dei Comuni del Canada, Anthony Rota10:00 -- Aeroporti di Puglia e Volotea: Risultati, progetti e novità 2023. La Conferenza stampa si svolge all'aeroporto di Bari. Interverranno Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea, Valeria Rebasti,International Market Director Italy, Greece, Germany & South-eastern Europe, Antonio Maria Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia e Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia10:30 -- L'Assemblea annuale Assifact 2023 si svolge al Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano11:00 -- L'evento di Adnkronos si svolge nella sede di Piazza Mastai Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, dell'Economia, della Salute e del mondo del Lavoro e Welfare, tra i quali, il Direttore Centrale Istat Linda Laura Sabbadini, il Sottosegretario del Ministero della Salute Marcello Gemmato, il Ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone e il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo11:00 -- Presentazione dei rapporti annuali sul 2022 "L'economia della Basilicata" e "L'economia delle Marche"11:00 -- Presso la sala Koch di Palazzo Madama, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli, illustrerà la Relazione annuale sull'attività svolta nel 202212:00 -- Presentazione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del nuovo allestimento espositivo di dipinti italiani di proprietà della Camera dei deputati sul tema "Periferia e paesaggio urbano"14:30 -- Evento di OLT Offshore LNG Toscana. Interverranno, all'Ara Pacis a Roma, relatori internazionali e nazionali, in rappresentanza di Istituzioni, Associazioni di settore e Aziende per confrontarsi su alcuni dei temi più rilevanti degli ultimi anni rispetto allo scenario energetico15:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio l'Ambasciatore dello Stato del Kuwait in Italia, Nasser Sanhat Alqahtani- Asta BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small | Virtual 2023, organizzato da Virgilio IR- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, all'ECB Forum on Central Banking a Sintra- Partecipazione e intervento di chiusura di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, all'ECB Forum on Central Banking a Sintra- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di maggio 2023- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Indagine sul turismo internazionale10:00 -- L'evento annuale, che si svolgerà presso la sede di Prysmian a Milano, affronterà temi come transizione energetica, elettrificazione, digitalizzazione, finanza sostenibile e valore della supply chain con la partecipazione dei principali stakeholder. Interventi, tra gli altri del COO Massimo Battaini e della CSO Maria Cristina Bifulco10:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Valle d'Aosta"10:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Lombardia". Intervento di Luigi Federico Signorini - Direttore generale della Banca d'Italia11:00 -- L'evento avrà luogo nell'Aula delle Sezioni riunite della sede centrale della Corte dei conti, alla presenza delle più alte cariche istituzionali. L'udienza sarà presieduta dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino16:00 -- Presso l'Aula della Commissione Esteri, si svolgono le audizioni di Anna Makanju - Head of Public Policy OpenAI e di Boris Power - OpenAI. L'indagine del Comitato di Vigilanza sull'attività di Documentazione sul tema dell'intelligenza artificiale è presieduto dalla Vicepresidente della Camera, Anna Ascani- Borsa di Mumbay chiusa per festività- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa al vertice di due giorni del Consiglio europeo a Bruxelles (fino a venerdì 30/06/2023)- Alla manifestazione, organizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, 200 esponenti del mondo del lavoro e politico si confronteranno sul futuro del mercato occupazionale. Tra gli interventi, i Ministri Calderone, Bernini, Fitto, Lollobrigida, Salvini, Sangiuliano e Zangrillo, i Viceministri Bellucci e Leo, e il Direttore Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. L'evento si svolge a Bologna (fino a sabato 01/07/2023)- Bollettino economico- Vertice di due giorni a Bruxelles dove i leader dell'UE discuteranno della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e del costante sostegno dell'UE all'Ucraina, nonché dell'economia, della sicurezza e della difesa, della migrazione e delle relazioni esterne (fino a venerdì 30/06/2023)10:30 -- Il Capital Market Day 2023 di BFF Banking Group si terrà a Londra11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Sicilia"- Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Il Presidente Mattarella visiterà le zone della Emilia-Romagna colpite dall'alluvione- Quotazione di RedFish LongTerm Capital su Euronext Growth Milan- Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori e finanziamenti e raccolta per settori e territori11:00 -- Presentazione pubblica di "Light is Life. Festa delle Luci A2A - Il Terzo Paradiso dell'energia a Monte Isola", che si terrà a Milano presso Il Meet - Digital Culture Center. Tra gli interventi, Renato Mazzoncini, AD di A2A17:30 -- Il report analizza i trend del mercato del lusso e lo scenario delle attività M&A del settore a livello globale. Parteciperanno personalità di rilievo del settore, operatori di Private Equity e Associazioni di settore. Tra gli interventi, il Vice Presidente e AD di Tamburi Investment Partners, il DG di Fondazione Altagamma e il DG di Kartell- Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio