Gruppo FS, RFI: aggiudicati lavori nuovo collegamento aeroporto Orio al Serio

(Teleborsa) -società capofila del Polo Infrastrutture delha aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo – Aeroporto Orio al Serio al raggruppamento di imprese composto da D’agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali (capofila) e SE.GE.CO. L’appalto dal valorefinanziati anche con fondi PNRR. La nota spiega cheIl progetto - si legge ancora - permetterà di unire l’aeroporto alla città di Bergamo in 10 minuti e potenzierà i collegamenti con Milano. L’intervento consiste in una nuova linea a doppio binario di circadi cui il primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-Montello.La futura stazione a servizio dell’Aeroporto sarà provvista da quattro binari di stazionamento, avrà marciapiedi per il servizio viaggiatori di lunghezza 250 metri e altezza 55 centimetri coperti da pensiline e sarà collegata tramite un finger sotterraneo direttamente all’Aeroporto.Per la sua realizzazione è stata nominata come Commissaria Straordinaria di Governo Vera Fiorani.